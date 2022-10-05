الندوة العالمية تقيم القافلة الطبية السابعة لجراحة العيون بالكاميرون

نفّذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الكاميرون برنامج القافلة الطبية السابعة لجراحة العيون في مدينة ماروا بأقصى الشمال الكاميروني في الفترة من 30 سبتمبر إلى 12 أكتوبر الجاري بالمستشفى الإسلامي بباماري؛ حيث تضم القافلة سبعة أطباء متخصصين في علاج وجراحة العيون.
واتخذ المكتب كافة الترتيبات الرسمية اللازمة لقيام القافلة بمهامها على الوجه المطلوب؛ حيث قام بإشعار السفارة السعودية في الكاميرون بالقافلة واستصدار ترخيص وزارة الصحة وطلب التأشيرات للوفد من سفارة الكاميرون في الرياض، وإبلاغ مفوضية وزارة الصحة والمستشفى المعني وشراء الأدوية وشحنها إلى المستشفى.
وشرع الأطباء فور وصولهم في زيارة ميدانية للمستشفى وإعداد الأدوية ومعاينة الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، وأجروا في اليوم الأول "62" معاينة طبية و"11" عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء للمرضى.
وأشار مدير مكتب الندوة في الكاميرون د. عبد الكريم أبو يريما، إلى أن المدينة تقع في أقصى شمال الكاميرون وتعد من المناطق التي يكثر فيها داء المياه البيضاء ويحتاج سكانها للعديد من هذه القوافل الطبية؛ حتى تعيد الرؤية والإبصار للكثيرين من الأهالي الذين لا يستطيعون دفع تكلفة العلاج؛ لظروفهم المادية وعدم توفر الرعاية الطبية اللازمة.