الندوة العالمية تقيم القافلة الطبية السابعة لجراحة العيون بالكاميرون

وأشار مدير مكتب الندوة في الكاميرون د. عبد الكريم أبو يريما، إلى أن المدينة تقع في أقصى شمال الكاميرون وتعد من المناطق التي يكثر فيها داء المياه البيضاء ويحتاج سكانها للعديد من هذه القوافل الطبية؛ حتى تعيد الرؤية والإبصار للكثيرين من الأهالي الذين لا يستطيعون دفع تكلفة العلاج؛ لظروفهم المادية وعدم توفر الرعاية الطبية اللازمة.