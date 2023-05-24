وفد لجان مجلس الشورى المتخصصة يلتقي أعضاء مجلس تبوك

عقد وفد من لجان مجلس الشورى المتخصصة برئاسة النائب هزاع بن بكر القحطاني، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع أعضاء مجلس تبوك، في قاعة اجتماعات مجلس المنطقة بالإمارة.
جاء ذلك بحضور الأمين العام للمجلس الدكتورة خلود بنت محمد الخميس، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية في تبوك.
واطلع وفد "الشورى" في بداية الاجتماع على عرض مرئي يوضح المميزات النسبية لمنطقة تبوك والمحافظات التابعة لها.
كما جرى استعراض فيديو تعريفي يُلخص إنجازات تبوك في كل المجالات، خصوصًا ما يتعلق بالنهضة التنموية بالمنطقة.
واستعرض الاجتماع ما تُقدّمه الجهات الحكومية عبر فروعها بالمنطقة من خدمات وجهود للمواطنين والمقيمين، والمشروعات التنموية التي نُفّذت، وأخرى يجري العمل عليها الفترة الحالية في منطقة تبوك، ونسب الإنجاز فيها.
وقدّم أعضاء مجلس الشورى، عددًا من المداخلات والاستفسارات لمسؤولي الجهات الحكومية؛ للمساهمة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المنطقة إلى أعلى المستويات.
وأيضًا للاستفادة مما تم نقاشه مع مختلف المسؤولين الحكوميين، خلال دراسة مجلس الشورى للتقارير السنوية للجهات الحكومية كافة.