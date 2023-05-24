وفد لجان مجلس الشورى المتخصصة يلتقي أعضاء مجلس تبوك

واستعرض الاجتماع ما تُقدّمه الجهات الحكومية عبر فروعها بالمنطقة من خدمات وجهود للمواطنين والمقيمين، والمشروعات التنموية التي نُفّذت، وأخرى يجري العمل عليها الفترة الحالية في منطقة تبوك، ونسب الإنجاز فيها.