البصراوي: "منتجة" تخدم 7500 أسرة بمكة.. وتحوّل الدعم إلى إنتاج

هنّأ رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة بمنطقة مكة المكرمة، عصام البصراوي، القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ95، رافعًا أسمى آيات المباركة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –حفظهما الله–، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ الوطن ويعلي شأنه، ويسدد خُطى قيادته.
وأكد البصراوي أن حكومة المملكة، رعاها الله، ماضية في مسيرة البناء والتطوير منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز –رحمه الله– وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيده الله–، حيث بلغت التنمية أرفع مستوياتها في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 أوجدت بيئة محفزة وداعمة للتنمية، ووفرت فرصًا حقيقية للأسر المنتجة، التي تُعد جزءًا من الاقتصاد الوطني، من خلال تمكينها بوسائل التقنية الحديثة وأساليب التسويق المتطورة، وتيسير فرص التمويل للمشروعات متناهية الصغر، إلى جانب تحفيز القطاع غير الربحي لبناء قدراتها.
واستذكر البصراوي تأسيس جمعية "منتجة" في عام 2007 بمبادرة من الدكتور عيسى عنقاوي –رحمه الله– وبدعم من الأمير عمرو الفيصل بن عبدالعزيز، ومجموعة من رجال الوطن المخلصين، حتى أصبحت تخدم اليوم نحو 7500 أسرة منتجة بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضح أن الجمعية نجحت في تحويل الدعم التقليدي للمحتاجين من أيتام وأرامل وعاطلين إلى تمكين إنتاجي واقتصادي، عبر اكتشاف مهاراتهم وتنميتها وتحويلها إلى مصدر دخل، مما أسهم في دمجهم بالمجتمع كأفراد منتجين، بل إن بعضهم أصبحوا أصحاب أعمال يوفّرون فرص عمل للآخرين، وذلك وفق مبدأ "لا تطعمني السمك، ولكن علّمني الصيد".
وأضاف أن رؤية الجمعية تتوافق مع برامج التحول الوطني، الذي يندرج ضمن رؤية 2030، ويستهدف تطوير البنية التحتية، وتمكين القطاعات الثلاثة: العام، والخاص، وغير الربحي، لتحقيق 34 هدفًا إستراتيجيًّا تمثّل 35% من أهداف الرؤية، من خلال أكثر من 300 مبادرة، تقيس التقدّم عبر 79 مؤشر أداء.
وأشار البصراوي إلى أن مبيعات الأسر المنتجة في المملكة، التي يبلغ عددها 165 ألف أسرة مدعومة، بلغت 15.88 مليار ريال بنهاية عام 2023، نتيجة لتفعيل الشراكات مع الجمعيات الأهلية والبنوك والقطاع الخاص، ما ينسجم مع رؤية 2030 في دعم المواطن وتمكينه كعنصر أساس في التنمية.
وبيّن أن الجمعية نفّذت حتى الآن 10 مبادرات تدريبية مهنية استفاد منها 200 متدرب، تم توظيف عدد منهم في القطاع الخاص، بينما أطلق آخرون مشاريعهم التجارية.
واختتم البصراوي بالإشارة إلى مهرجان "منافذ البيع" الذي أقامته الجمعية مؤخرًا في جدة التاريخية، ويستمر 6 أشهر ويستفيد منه أكثر من 600 أسرة.
وتواصل الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة بمنطقة مكة المكرمة برامجها في عامها السابع عشر، مسترشدة برؤية المملكة 2030، ومتزامنة مع احتفالات اليوم الوطني الـ95.