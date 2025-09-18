البصراوي: "منتجة" تخدم 7500 أسرة بمكة.. وتحوّل الدعم إلى إنتاج

وأضاف أن رؤية الجمعية تتوافق مع برامج التحول الوطني، الذي يندرج ضمن رؤية 2030، ويستهدف تطوير البنية التحتية، وتمكين القطاعات الثلاثة: العام، والخاص، وغير الربحي، لتحقيق 34 هدفًا إستراتيجيًّا تمثّل 35% من أهداف الرؤية، من خلال أكثر من 300 مبادرة، تقيس التقدّم عبر 79 مؤشر أداء.