رحلة حافلة امتدت لـ 22 عاماً.. "أسرتي" قدمت خدماتها إلى أكثر من 280 ألف مستفيد

من ناحيته، قال رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي: هدف الجمعية الأهم هو الارتقاء بجودة حياة الأسرة كونها اللبنة الأولى في النسيج الاجتماعي وصلاحها يعني صلاح المجتمع بأكمله، من خلال تقديم البرامج النوعية التي تعالج المشكلات والظواهر السلبية في المجتمع بشكل عام والأسرة بشكل خاص، وتستهدف الجمعية في عام 2023م، تمكين وتأهيل أكثر من 29 ألف أسرة عبر خدماتها التنموية لبناء مجتمع أسري بمعايير مهنية عالمية.