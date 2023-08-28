"تعليم الطائف" تعتمد حركة النقل الداخلي للإداريين والإداريات للعام الدراسي 1445هـ

وفي التفاصيل، هنَّأ الدكتور الغامدي الإداريين والإداريات الذين تحققت رغباتهم بالنقل، وثمَّن الجهود الكبيرة التي قامت بها إدارة الموارد البشرية طيلة الفترة السابقة في إعداد الحركة وفقًا للضوابط والمعايير، متمنيًا أن تحقق الحركة مزيدًا من الاستقرار والعطاء، وتحقيق الاستقرار الوظيفي.