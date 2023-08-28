"تعليم الطائف" تعتمد حركة النقل الداخلي للإداريين والإداريات للعام الدراسي 1445هـ

اعتمد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، حركة التنقلات الداخلية للإداريين والإداريات لعام 1445هـ.
وفي التفاصيل، هنَّأ الدكتور الغامدي الإداريين والإداريات الذين تحققت رغباتهم بالنقل، وثمَّن الجهود الكبيرة التي قامت بها إدارة الموارد البشرية طيلة الفترة السابقة في إعداد الحركة وفقًا للضوابط والمعايير، متمنيًا أن تحقق الحركة مزيدًا من الاستقرار والعطاء، وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عبدالله العازمي أنه سيتم إشعار المنقولين والمنقولات عبر إرسال رسائل نصية إلى جوالاتهم، وتمنى للجميع التوفيق والسداد.