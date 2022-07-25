برئاسة رئيس جامعة محمد بن فهد.. مجلس أمناء أفضل إنتاج علمي يعقد اجتماعه الأول بالقاهرة

عقد مجلس أمناء جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد اجتماعًا لأفضل إنتاج علمي، أمس الاثنين اجتماعهم الأول، وذلك في مقر جامعة عين شمس بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، برئاسة رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، وبحضور أعضاء المجلس: الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الدكتور عدنان بدران رئيس مجلس وزراء الأردن السابق، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس جمهورية مصر للشؤون الصحية والوقائية، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة جواهر المضحكي رئيس جامعة البحرين.
ورحب الدكتور الأنصاري في بداية الاجتماع بأعضاء مجلس الأمناء، فيما ناقش المجلس إقرار النظام الأساس للجائزة، إضافة إلى اعتماد الشعار الرسمي، وشروط التقدم وموضوعات الجائزة، كما ناقش المجلس الموازنة التقديرية للجائزة للسنة الأولى وتحديد موعد إطلاق الجائزة والتي تصل مجموع جوائزها 250 ألف دولار، للجامعات المشاركة في اتحاد الجامعات العربية.
وتعد هذه الجائزة إحدى مبادرات جامعة الأمير محمد بن فهد على مستوى الوطن العربي، والتي أطلقها خلال مؤتمر الاتحاد في دورته الـ٥٣ وتهدف الجائزة إلى تعزيز البحث العلمي والبحوث التطبيقية والارتقاء بمستوى البحث العلمي في الوطن العربي.
وأيضًا التعاون بين الجامعات العربية في المجالات العلمية والأكاديمية لزيادة قدراتها التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي؛ إضافة إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي والتشجيع على النشر في المجلات العلمية وخلق روح المنافسة العلمية بين الباحثين عمومًا.
أفضل إنتاج علمي في البحث العلمي
أفضل إنتاج علمي في الريادة والابتكار
أفضل إنتاج علمي في التقنية والتحول الرقمي
أفضل بحث علمي مشترك بين جامعات عربية وجامعات دولية.
من جهة أخرى قدم رئيس المجلس، رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، شكره الجزيل لأمناء الجائزة لحضورهم هذا الاجتماع، كما قدم شكره لاتحاد الجامعات العربية ولجامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية على استضافتهم للاجتماع الأول لمجلس أمناء الجائزة، موضحًا أنه تم تشكيل أعضاء المجلس من عددٍ من الشخصيات العلمية البارزة والمرموقة في الوطن العربي والتي كان لها دور بارز في إثراء البحث العلمي مما سيُسهم في تعزيز دور الجائزة وتحفيز الباحثين وتشجيعهم للقيام بالأبحاث الجادة والرصينة والتي تُسهم في خلق روح المنافسة الشريفة بين الباحثين.
وأوضح الدكتور الأنصاري أن إطلاق هذه الجائزة يأتي في إطار مسؤولية الجامعة المجتمعية والعلمية وتأكيد لدورها البارز في المساهمة في إثراء البحث العلمي ودفع مسيرته وازدهاره وتشجيع الباحثين على مستوى الوطن العربي على مواصلة المزيد من البحوث العلمية المميزة.