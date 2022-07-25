برئاسة رئيس جامعة محمد بن فهد.. مجلس أمناء أفضل إنتاج علمي يعقد اجتماعه الأول بالقاهرة

من جهة أخرى قدم رئيس المجلس، رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، شكره الجزيل لأمناء الجائزة لحضورهم هذا الاجتماع، كما قدم شكره لاتحاد الجامعات العربية ولجامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية على استضافتهم للاجتماع الأول لمجلس أمناء الجائزة، موضحًا أنه تم تشكيل أعضاء المجلس من عددٍ من الشخصيات العلمية البارزة والمرموقة في الوطن العربي والتي كان لها دور بارز في إثراء البحث العلمي مما سيُسهم في تعزيز دور الجائزة وتحفيز الباحثين وتشجيعهم للقيام بالأبحاث الجادة والرصينة والتي تُسهم في خلق روح المنافسة الشريفة بين الباحثين.