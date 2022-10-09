أكثر من 378 ألف مستفيد من مراكز الرعاية الأولية في الطائف

كشفت صحة الطائف، اليوم الأحد، عن استفادة 378301 مراجعًا، من مختلف الفئات العمرية من خدمات 105 مراكز للرعاية الصحية الأولية خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وأوضحت أن عدد المراجعين لعيادات طب الأسرة بلغ 187968 مراجعًا، كما سجلت عيادة الطفل السليم والتطعيمات استفاد منها 47694 طفلًا.
وبلغت أعداد المستفيدين من عيادات رعاية الحوامل وعيادة "اعرف أرقامك" والصحة المدرسية ومكافحة التدخين والفحص ما قبل الزواج والمدرب الصحي والتغذية وعيادة التثقيف والتعزيز الصحي في المراكز الصحية 30348 مستفيدً.
وبلغ عدد مستفيدي الدوام الممتد بالمراكز الصحية 87853 مستفيدًا، أما عيادة الأسنان؛ فقد بلغ عدد مستفيديها 24438 مستفيدًا.