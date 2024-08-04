"هلال الباحة" تطلق مبادرة مجتمعية لزيارة مصابي الحوادث وتعزيز الوعي بالسلامة المرورية

نظمت هيئةُ الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، سلسلةً من الزيارات لمصابي الحوادث، وذلك ضمن مبادرة "لنبهجهم"، التي تمّ إطلاقها بالتنسيق مع إدارة التجمع الصحي بالمنطقة.
وتأتي هذه الزيارات في إطار تعزيز المسؤولية الاجتماعية وتجديد الوعي بمخاطر عدم الالتزام بالسلامة المرورية وسلامة الحياة العامة.
وتهدف مبادرة "لنبهجهم" إلى زيارة مصابي الحوادث في مستشفى الملك فهد بالباحة، بهدف الاطمئنان عليهم ورفع حالتهم المعنوية من خلال الدعم النفسي.
وشارك في هذه الزيارات عدد من المتطوعين الذين قدموا الهدايا للمصابين؛ مما كان له أثر إيجابي في تحسين حالتهم النفسية ورفع معنوياتهم.
تعتبر هذه المبادرة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر السعودي لتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية الالتزام بالسلامة المرورية، وإبراز دورها في تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمحتاجين.
وأظهرت الزيارات تأثيرًا إيجابيًّا واضحًا على المصابين؛ حيث أعربوا عن تقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية التي ساهمت في تخفيف معاناتهم وتحسين حالتهم النفسية داخل المستشفى.
يذكر أن هذه المبادرة تأتي كخطوة مهمة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة وتعزيز الروابط الاجتماعية والإنسانية بين أفراد المجتمع؛ مما يعكس التزام هيئة الهلال الأحمر السعودي بدورها في خدمة المجتمع وتحقيق الرؤية الوطنية.