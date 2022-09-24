"السراني": السعودية تعيش عهد الإنجازات والرؤى المتحققة التي جعلتها في مقدمة الدول

وأضاف: وفي ظل الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة لجانب التعليم، وبناء وتطوير قدرات الإنسان، من خلال تسليحه بالعلم والفكر وفق تخصصات علمية ومناهج دراسية مواكبة للتطور العالمي في العلم والمعرفة، واستفادتها من التجارب العالمية في عملية تطوير المناهج على أسس علمية، وتخطيط ومتابعة ومراجعة وتقويم، فإن جامعة طيبة -بفضل الله، ثم بفضل ما حظيت به من دعم واهتمام، وما حققته من إنجازات- لن تألو جهدًا في سبيل تحقيق رؤية السعودية 2030، والمساهمة بتحقيق إنجازات علمية، وتخريج جيل متسلح بالثقافة والعلم، قادر -بإذن الله- على أن يجعل بلاده في مقدمة دول العالم المتطور.