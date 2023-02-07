"آل حيدر" تحصد جائزة التميز بجامعة الملك خالد وتؤكد: العلم سؤال جوابه البحث

وتؤكد آل حيدر أن التساؤل مفتاح العلم، وتهمس في أذن كل طالب وطالبة بأنه "لا يخلو العلم من التشكيك، ولا يخلو العالم من الافتراض، والمتعلم يجمع ما بين الاثنين في نسبة وتناسب لدعم أو إبطال تلك الشكوك والفرضيات.. العلم سؤال جوابه البحث، والإجابة في العملية نفسها وليست في نهايتها.. مرحلة الدراسة هي مرحلة ذهبية، يعيش فيها الطالب محطات مختلفة من النجاح والفشل والتحفيز والإحباط، فيها اكتشاف للذات، وقدرات الطالب مُجملةً".