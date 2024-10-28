"نماء" توقع اتفاقية تعاون مع المعهد الصناعي.. والطلاب يتطوعون في حملة "أواني الخير"

ضمن الشراكات المجتمعية الهادفة لتحقيق ما يسهم في خدمة المجتمع، وقَّعت جمعية نماء الأهلية اتفاقية تعاون مشترك مع المعهد الصناعي بجدة، بهدف تعزيز المسؤولية المجتمعية في عدد من المجالات التي تحقق مهامها وأهدافها للمجتمع. وتتمثل مجالات الاتفاقية في المساهمات المجتمعية الدينية، والوطنية، والبيئية، والرياضية، والاجتماعية، والتوعوية، والإغاثية، والإعلامية، والتدريب التعاوني.
وكان 16 طالباً من قسم الكهرباء بالمعهد الصناعي الثانوي بجدة قد شاركوا في فعالية تطوعية نظمتها جمعية نماء الأهلية، ضمن حملة "أواني الخير 3"، حيث قام الطلاب بفرز وفحص وصيانة المساعدات العينية من الأجهزة المنزلية والكهربائية التي استقبلتها الجمعية من السيف جاليري.
وكان في استقبال الطلاب بمستودعات الجمعية، مشرف وحدة التطوع بالجمعية رامي كفيه، ومدير المستودعات الرئيسة رامي جستنية، حيث أشادوا بمساهمة الطلاب وجهودهم في صيانة وإصلاح الأجهزة بفضل تخصصهم العلمي والعملي. وتهدف حملة "أواني الخير 3" التي تنفذها الجمعية إلى تشجيع الأفراد والعائلات على التبرع بالأدوات المنزلية الفائضة (مثل القدور، الترامس، الأجهزة الكهربائية) لتوزيعها على الأسر المحتاجة في منطقة مكة المكرمة، ما يساهم في تحسين مستوى حياتهم. وتأتي هذه الحملة ضمن المبادرات المجتمعية لجمعية نماء الأهلية، التي تعزز قيم التكافل والتعاون، إلى جانب عدد من الجهات غير الربحية في مناطق المملكة الأخرى، لتشجيع العمل الخيري ودعم الأسر المتعففة. كما تمتع المساهمون في الحملة بميزة الحصول على خصم يصل إلى 50% على منتجات التقديم والضيافة.