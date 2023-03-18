"الوطني للثروة السمكية" يعقد ورشة عمل في جدة

وبدوره أكد مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام المهندس ردهـ بن عبادل الزهراني: إن المركز يسعى إلى مواجهة التحديات التي يمر بها المستثمرون بقطاع الاستزراع السمكي في المياه الداخلية عبر العمل على الدراسات والبحوث والابتكارات المتخصصة، بما يتماشى وتوجهات الوزارة لتحقيق مستهدفات استراتيجية القطاع التي تستهدف 600 ألف طن بحلول عام 2030م.