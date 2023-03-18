"الوطني للثروة السمكية" يعقد ورشة عمل في جدة

عقد المركز الوطني للثروة السمكية في جدة، اليوم السبت، ورشة عمل بعنوان: "تعزيز ورفع كفاءة الإنتاج بمشاريع الاستزراع السمكي بالمياه الداخلية في منطقة مكة المكرمة".
وأكد مدير عام المركز الوطني المهندس رياض بن حسين الفقيه، على الدور الاقتصادي وأهمية مساهمة مشروعات الاستزراع المائي الداخلي في رفع الطاقة الإنتاجية للأسماك.
فيما قال مدير إدارة خدمات المشاريع بالمركز المهندس محمد دخيل السلمي: إن دور الوزارة لراغبي العمل في المشاروعات بتقديم التراخيص اللازمة وعمل التقارير الفنية للموقع ومتابعة التحديات والحلول.
وجرى خلال الورشة استعراض أبرز التحديات والمعوقات للاستزراع السمكي بالمياه الداخلية، وطرح بعض النماذج الناجحة للمشروعات، وتحديد أفضل التقنيات الحديثة.
وبدوره أكد مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام المهندس ردهـ بن عبادل الزهراني: إن المركز يسعى إلى مواجهة التحديات التي يمر بها المستثمرون بقطاع الاستزراع السمكي في المياه الداخلية عبر العمل على الدراسات والبحوث والابتكارات المتخصصة، بما يتماشى وتوجهات الوزارة لتحقيق مستهدفات استراتيجية القطاع التي تستهدف 600 ألف طن بحلول عام 2030م.