محافظ الداير يشدّد بسرعة معالجة سفلتة بعض الطرق المؤدية للمدارس

وشدّد محافظ الداير على تسخير كل الإمكانات من أجل تهيئة جوٍّ تعليمي محفز للطلاب والطالبات، موجهًا بسرعة معالجة سفلتة بعض الطرق المؤدية للمدارس من أجل سلاسة الوصول للمقارّ التعليمية، وخصوصًا الحديثة منها.