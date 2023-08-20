محافظ الداير يشدّد بسرعة معالجة سفلتة بعض الطرق المؤدية للمدارس

شهد محافظُ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم الأحد، انطلاقةَ العام الدراسي الجديد 1445هـ، في مدارس المحافظة، شرق منطقة جازان.
واطّلع المحافظ على جاهزية المنشآت التعليمية لاستقبال الطلاب والطالبات؛ تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه؛ حيث كان في استقباله مدير تعليم الداير د. مفرح بن مسعود المالكي.
وتَجَوّل محافظ الداير في الفصول الدراسية، كما اطلع على برامج التهيئة وسير العملية التعليمية والاستعدادات، مشاركًا الطلاب يومهم الدراسي الأول.
وشدّد محافظ الداير على تسخير كل الإمكانات من أجل تهيئة جوٍّ تعليمي محفز للطلاب والطالبات، موجهًا بسرعة معالجة سفلتة بعض الطرق المؤدية للمدارس من أجل سلاسة الوصول للمقارّ التعليمية، وخصوصًا الحديثة منها.
ونوّه إلى ما يجده قطاع التعليم، من حرص ودعم من أمير المنطقة ونائبه، لتحقيق مستهدفات رؤية 2030م.