"محلي طوال جازان" يناقش 10 مواضيع خدمية لتطوير المحافظة ومركز الموسم

ترأّس محافظُ الطوال ناصر بن عبدالعزيز بن رازن، جلسةَ المجلس المحلي في دورته الثالثة للعام ١٤٤٤هـ، ورحّب بالحاضرين من أعضاء المجلس.
واستعرض "بن رازن" توصيات الجلسة السابقة التي تمثّلت في: التحسين والتطوير لقرى مركز الموسم، وصيانة الأسفلت داخل المحافظة والمركز، واستكمال وصيانة مصدّات السيول بوادي بن عبدالله، وتطوير كورنيش الموسم، ودراسة توسعة كوبري طريق الطوال - صامطة، وتم الاطلاع على ما اتُّخذ من إجراءات حيال تلك التوصيات.
عقب ذلك ناقش محافظُ الطوال وأعضاء المجلس الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة، والتي تضمّنت 10 محاور خدمية، تمثّلت في مناقشة مشروع المركز الحضاري والمسلخ، والحاجة لإنارة بعض القرى بمحافظة الطوال، ومناقشة تطوير مستشفى الطوال ومستشفى الموسم، وصيانة مستوصف الطوال الشرقي.
وناقش المجلسُ المحلي إيصالَ خدمات السفلتة والإنارة والمياه والصرف الصحي بالمخطط الحكومي بمركز الموسم، وحاجة مركز الموسم لفرع للهلال الأحمر، وصيانة الطرق الداخلية، إضافة إلى متابعة الانقطاعات المتكررة للكهرباء.
وقام المشاركون في الجلسة باتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيال ما تم بحثه من موضوعات.