"محلي طوال جازان" يناقش 10 مواضيع خدمية لتطوير المحافظة ومركز الموسم

واستعرض "بن رازن" توصيات الجلسة السابقة التي تمثّلت في: التحسين والتطوير لقرى مركز الموسم، وصيانة الأسفلت داخل المحافظة والمركز، واستكمال وصيانة مصدّات السيول بوادي بن عبدالله، وتطوير كورنيش الموسم، ودراسة توسعة كوبري طريق الطوال - صامطة، وتم الاطلاع على ما اتُّخذ من إجراءات حيال تلك التوصيات.