تحت شعار "نحلم ونحقق".. جامعة الباحة تحتفي باليوم الوطني الـ 93

وعرج رئيس جامعة الباحة إلى عظمة هذه الذكرى الخالدة، و إنّ هذه الذكرى، تحمل في جوفها كل معاني الفخر، والسمو، والمجد، وما يصحبها من رؤية ثاقبة، وقيادة واعية، وإرادة متمكنة، حتى أصبح الوطن اليوم نبراساً للمنجزات النوعية، والمشروعات العملاقة، ونموذجاً واقعاً للدولة الحديثة بكلّ ما تحمله من مقوّمات حضاريّة، واقتصاديّة، وتعليميّة، وثقافيّة، وفكريّة، وأمنيّة، وعسكريّة".