تحت شعار "نحلم ونحقق".. جامعة الباحة تحتفي باليوم الوطني الـ 93

برعاية أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، احتفت جامعة الباحة اليوم، باليوم الوطني الـ 93 تحت شعار "نحلم ونحقق"، وبحضور رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، ووكلاء ووكيلة الجامعة، وعمداء الكليات والعمادات المساندة، ومنسوبي ومنسوبات الجامعة وطلابها وطالباتها، وذلك في بهو المبنى الإداري بالمدينة الجامعية.
حيث دشن رئيس الجامعة معرض هوية اليوم الوطني والفنون البصرية والذي تضمن 8 أركان عن أبرز المشاريع وركن الفنون الموسيقية والتشكيلية والتصوير الضوئي والخط العربي وتجوّل رئيس الجامعة والحضور في أرجاء المعرض مبدين إعجابهم بما احتواه وبمشاركة وتفاعل منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة.
عقب ذلك شرّف الحسين وضيوف المعرض الحفل الخطابي المعدّ بهذه المناسبة، والذي بدئ بالسلام الوطني ثم تلاوة من القرآن الكريم.
وأوضح رئيس الجامعة أن الذكرى الـ 93 لتوحيد وطننا الغالي تَحِل ونحن نعيش في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-؛ في أمن، وأمان، وتقدم، وازدهار.
منوهاً بالرؤية الحكيمة 2030، قائلاً " ولقد كان، ولما يزل للرؤية الوطنية 2030، منذ انطلاقتها المباركة، ثمارها في تحقق المنجزات والمكتسبات، نظير ما تحمله من مرتكزات؛ مما أدى إلى إحداث نقلات نوعية، وقفزات مشهودة، شملت جميع مناطق وطننا، في كافة المجالات والأصعدة".
وعرج رئيس جامعة الباحة إلى عظمة هذه الذكرى الخالدة، و إنّ هذه الذكرى، تحمل في جوفها كل معاني الفخر، والسمو، والمجد، وما يصحبها من رؤية ثاقبة، وقيادة واعية، وإرادة متمكنة، حتى أصبح الوطن اليوم نبراساً للمنجزات النوعية، والمشروعات العملاقة، ونموذجاً واقعاً للدولة الحديثة بكلّ ما تحمله من مقوّمات حضاريّة، واقتصاديّة، وتعليميّة، وثقافيّة، وفكريّة، وأمنيّة، وعسكريّة".
ونوه بالتطور الكبير على مستوى الوطن، مضيفاً: "وكواحدة من مناطق وطننا؛ كان لمنطقة الباحة حظوتها من تلك المنجزات التنمويّة المتسارعة، بتوجيه، ورعاية، ودعم مستمر من قيادتنا الرشيدة، وبمتابعة متواصلة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة. وكبقية الجامعات السعودية، كان لجامعة الباحة -أيضاً-، منزلة خاصة من الاهتمام، والرعاية، والدعم السخي، ما أحدث نقلة متميزة في مسيرتها سواءً كانت بحثيّة، أو علميّة، أو أكاديميّة، أو مجتمعيّة".
وبهذه المناسبة الغالية، كرر التهنئة باسمه وباسم جميع منسوبي الجامعة، ومنسوباتها، وطلابها وطالباتها رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد، وإلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة يحفظهم الله-. سائلاً الله العلي القدير أن يديم على هذا الوطن الغالي، أمنه، وأمانه، واستقراره، وعزّه.
وطُرزت فقرات الحفل قصيدة شعرية للدكتور فلاح مرشد وأخرى ألقاها الطالب عبدالله فهد العمري تلاها أوبريت بعنوان (نحلم ونحقق) من كلمات الشاعرين خالد غنيم وعبدالرحمن سالم وأداء الطالب أنس عبدالهادي والطالبة أصايل القرني.