"الجعفري" يختتم الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع حرب وبني عيسى بالقنفذة

اختتم مدير تعليم القنفذة الدكتور أحمد الجعفري مساء اليوم فعاليّات برنامج الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع حرب وبني عيسى بمركز سبت الجارة التي تهدف إلى القضاء على الأمية وتعليم وتثقيف من فاتهم قطار التعليم وحظيت الحملة بإقبال ملحوظ من قِبل الشريحة المستهدفة للاستفادة من البرنامج تعليميًا وترفيهيًا، حيث قدم البرنامج حصصًا ودروسًا في القراءة والكتابة وتعليم القرآن الكريم كما قدم لهم بعض الفعاليّات والفقرات الترفيهية،