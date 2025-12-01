أمير الرياض يشيد بجهود "البرهان" ويطّلع على منجزاتها في خدمة السنة والقرآن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في مكتبه، وفدًا من جمعية البرهان لخدمة السنة والقرآن، يتقدّمه الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من أعضاء المجلس.