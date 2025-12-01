أمير الرياض يشيد بجهود "البرهان" ويطّلع على منجزاتها في خدمة السنة والقرآن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في مكتبه، وفدًا من جمعية البرهان لخدمة السنة والقرآن، يتقدّمه الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من أعضاء المجلس.
واطّلع سموه خلال الاستقبال على التقرير السنوي للجمعية، وما تضمنه من مبادرات ومشاريع نوعية، مثمنًا الجهود التي تبذلها الجمعية في خدمة السنة النبوية، وتعزيز برامج العناية بالقرآن الكريم، ومشيدًا بما حققته من منجزات خلال الفترة الماضية.
وأوضح وفد الجمعية أن "البرهان" نفذت منذ تأسيسها أكثر من 40 مبادرة ومشروعًا، أسهمت في وصول خدماتها إلى أكثر من 5 ملايين مستفيد داخل المملكة وخارجها، فيما تجاوز عدد المشتركين في منصاتها التعليمية 350 ألف مشترك، مما يعكس اتساع حضورها وأثرها المجتمعي.
وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم القيادة لبرامج الجمعيات الخيرية والمتخصصة، وتعزيز دورها في نشر العلم وخدمة المجتمع.