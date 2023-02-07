"اليامي" متحدثًا رئيسيًّا في مؤتمر "إيديك" الدولي لتقويم الأسنان بالإمارات

شارك الأستاذ المشارك في كلية طب الأسنان بجامعة نجران ومؤسس مجمع "دلما" ومركز "ديرك" للأبحاث والتعليم الطبي المستمر، الدكتور بندر بن سالم اليامي، متحدثًا رئيسيًّا في مؤتمر "إيديك" الدولي لتقويم الأسنان، في دولة الإمارات العربية المتحدة.