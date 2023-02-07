"اليامي" متحدثًا رئيسيًّا في مؤتمر "إيديك" الدولي لتقويم الأسنان بالإمارات

شارك الأستاذ المشارك في كلية طب الأسنان بجامعة نجران ومؤسس مجمع "دلما" ومركز "ديرك" للأبحاث والتعليم الطبي المستمر، الدكتور بندر بن سالم اليامي، متحدثًا رئيسيًّا في مؤتمر "إيديك" الدولي لتقويم الأسنان، في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعرض "اليامي" خلال المؤتمر النتائج السريرية لبراءة اختراع سجلها مسبقًا في مكتب براءات الاختراع الأمريكي، ونتج عنها جهاز رقمي متطور لعلاج مرضى تقويم الأسنان والوجه والفكين.
وكان الدكتور "اليامي" سبق أن عرض رحلة التصنيع التي قادها وعملها بنفسه من خلال فريق عمل لصنع الأجهزة الطبية بإشرافه، بالإضافة إلى التطبيق السريري لمراجع بالعيادة، وكانت النتائج ناجحة وواعدة بمستقبل جديد لأجهزة وطرق علاج تقويم الأسنان والوجه والفكين.
وتأتي مشاركة الدكتور "بندر اليامي" تجسيدًا لحرص حكومتنا الرشيدة على مجال الابتكار وصناعة الأجهزة الطبية؛ حيث تم عرض ابتكاره له، وسط حضور كبير من الأطباء والمهتمين بصناعة الأجهزة الطبية في أحد أكبر مؤتمرات طب الأسنان بالعالم.
مؤتمر الإمارات الدولي السابع والعشرون لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي إيدك دبي 2023؛ تنظمه مجموعة إندكس القابضة في مركز دبي التجاري العالمي.
ويستقطب هذا الحدث العالمي الأكبر من نوعه أكثر من 66 ألف زائر ومشارك من 155 دولة، إلى جانب 4,800 علامة تجارية تقدمها 3,600 شركة عالمية متخصصة في مستلزمات طب الأسنان.