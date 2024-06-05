برعاية أمير الرياض.. محافظ ضرماء يفتتح مهرجان البر الثاني والمعرض المصاحب

برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، افتتح محافظ محافظة ضرماء المكلف هزاع بن ناصر بن قرملة، مساء أمس الأربعاء، مهرجان البر الثاني لعام 1445هـ بقاعة كلمات بالمحافظة، والذي تستمر فعاليّاته لمدة خمسة أيام.