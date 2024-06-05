برعاية أمير الرياض.. محافظ ضرماء يفتتح مهرجان البر الثاني والمعرض المصاحب
برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، افتتح محافظ محافظة ضرماء المكلف هزاع بن ناصر بن قرملة، مساء أمس الأربعاء، مهرجان البر الثاني لعام 1445هـ بقاعة كلمات بالمحافظة، والذي تستمر فعاليّاته لمدة خمسة أيام.
وأقامت المهرجان جمعية التنمية الأهلية بمحافظة ضرماء، وبإشراف مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، وقد أُقيم حفل خطابي بهذه المناسبة تضمن تسليط الضوء على محصول البر البلدي الذي تشتهر به المحافظة وجودته وقيمته الغذائية، بعدها تجول الجميع في المعرض المصاحب لمنتجات المزارعين من المحصول وأركان للأسر المنتجة.
ووجّه محافظ ضرماء بدوره شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود لحرصهما على التنمية المتكاملة المستدامة لجميع محافظات المنطقة، بما فيها ضرماء، كما وجّه شكره لجميع الجهات الحكومية والأهلية والمشاركين في المهرجان.