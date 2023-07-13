توقع اتفاقية إنشاء "عيادة قلبي" مع مستشفى الدكتور محمد الفقيه

وقَّعت الخدمات الصحية بجمعية رعاية مرضى القلب "قلبي"، اليوم الخميس، اتفاقية شراكة وتعاون مع مستشفى الدكتور محمد الفقيه، بهدف تحقيق التعاون المثمر بين القطاعين الخيري والصحي، وفتح قنوات لتفعيل التعاون الخدمي المشترك، وبناء علاقة تكاملية مؤسسية بما ينسجم مع الدور الريادي للقطاعين.