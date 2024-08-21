هيئة تطوير محمية الإمام تركي الملكية تنظم سلسلة دورات تدريبية

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، اليوم الأربعاء، عن سلسلة جديدة من الدورات التدريبية، ضمن فعاليات برنامج "صيفك مهارات ومعرفة"، بالتعاون مع جامعة الحدود الشمالية.
وتهدف الدورات إلى تطوير المهارات في تخصصات: الاتصال الفعال، وإعداد التقارير، وإدارة المهام والأولويات، وكذلك للارتقاء بالمهارات الإدارية والاتصالية للمشاركين وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل من خلال المحتوى الأكاديمي المتقدم والتطبيق العملي.
وتنطلق الدورات التدريبية بداية الأسبوع المقبل بنظام الحضور "عن بعد"، ويقدمها أساتذة في جامعة الحدود الشمالية.
وتنظم دورة الاتصال الفعال، يوم الأحد 20 صفر، الموافق 25 أغسطس، فيما تعقد دورة إعداد التقارير، الإثنين 21 صفر، ودورة إدارة المهام والأولويات، الأربعاء 23 صفر، علمًا بأن كل الدورات التدريبية ستبدأ من الساعة الخامسة حتى السابعة مساء.
وينفذ برنامج "صيفك مهارات ومعرفة"، في إطار جهود هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، لدعم وتمكين المجتمع المحلي.
وذلك من خلال شراكات مثمرة مع مختلف الجهات الفاعلة، بهدف إعداد وبناء الكوادر البشرية وتطوير المهارات العملية وتنمية القدرات المعرفية، بما يعظم من الأثر الإيجابي العائد على المجتمع المحلي.
ويمكن للمهتمين بالحضور والمشاركة في الدورات التدريبية التسجيل من خلال زيارة المنصات الرسمية للهيئة أو عبر الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-Buty4GfzzVlvoPTG2HfG0TiJW8vW7io0y2fEAS-7qpKURA/viewform