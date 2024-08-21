هيئة تطوير محمية الإمام تركي الملكية تنظم سلسلة دورات تدريبية

وتنظم دورة الاتصال الفعال، يوم الأحد 20 صفر، الموافق 25 أغسطس، فيما تعقد دورة إعداد التقارير، الإثنين 21 صفر، ودورة إدارة المهام والأولويات، الأربعاء 23 صفر، علمًا بأن كل الدورات التدريبية ستبدأ من الساعة الخامسة حتى السابعة مساء.