جمعية سقيا الماء تهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني 92

وأكد أن توفر الماء الصالح للشرب في المملكة العربية السعودية يعد مفخرة من منجزات بلادنا ونعمة من نعم الله علينا، حقها الشكر لهذه النعمة، والثناء التام لحكومتنا على جهودها في توفير الماء وجلبه من كل مكان؛ خدمة لساكني هذا البلد المعطاء.