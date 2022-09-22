جمعية سقيا الماء تهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني 92

رفعت جمعية سقيا الماء، الخميس، أجمل التهاني للقيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية سقيا الماء الدكتور عبدالله بن عبد العزيز آل طالب: نبعث لقيادتنا الرشيدة ممثلةً في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الولاء والسمع والطاعة.
وأضاف: هذه الذكرى ترمز ليوم توحيد هذه البلاد الطاهرة، والذي انطلقت منه بيارق العز والقوة تحت راية التوحيد، وبقيادة حكيمة أعزها الله بدينه.
وذكر "آل طالب"، بنعمة عظيمة جعلها الله سر الحياة "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، قائلًا: إن الماء نعمة من أعظم النعم.
وأكد أن توفر الماء الصالح للشرب في المملكة العربية السعودية يعد مفخرة من منجزات بلادنا ونعمة من نعم الله علينا، حقها الشكر لهذه النعمة، والثناء التام لحكومتنا على جهودها في توفير الماء وجلبه من كل مكان؛ خدمة لساكني هذا البلد المعطاء.