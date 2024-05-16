محافظ جدة يطلع على التقرير السنوي لجمعية "طفولة آمنة"

يذكر أن جمعية طفولة آمنة، تختص بحماية الأطفال من شتى أنواع الإيذاء بكافة فئاتهم، حيث ترتكز خدمات الجمعية على التوعية والتوجيه والإرشاد والمعالجة والحماية والرعاية والتمكين والتنمية، كما تقدم برامج نوعية استفاد منها أكثر من نصف مليون مستفيد.