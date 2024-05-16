محافظ جدة يطلع على التقرير السنوي لجمعية "طفولة آمنة"

التقى محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية "طفولة آمنة" نسرين محمود أبو طه وأعضاء الجمعية.
وتسلّم الأمير سعود بن عبدالله خلال اللقاء نسخة من التقرير السنوي للجمعية، متضمناً جهود الجمعية في خدمة المجتمع وأبرز إنجازاتها وإحصائياتها في المحافظة.
يذكر أن جمعية طفولة آمنة، تختص بحماية الأطفال من شتى أنواع الإيذاء بكافة فئاتهم، حيث ترتكز خدمات الجمعية على التوعية والتوجيه والإرشاد والمعالجة والحماية والرعاية والتمكين والتنمية، كما تقدم برامج نوعية استفاد منها أكثر من نصف مليون مستفيد.