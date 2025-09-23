القاضي بمحكمة الاستئناف بجازان شيخين العبدلي: الحمد لله الذي أنعم علينا بهذا الوطن

وأضاف معلقًا على هذه المناسبة الغالية: "اليوم الثالث والعشرون من شهر سبتمبر من كل عام هو يوم أغر في جبين هذا الزمن، وكيف لا يكون غُرّة وفيه اجتمعت بلادنا الحبيبة على كلمة سواء، وحّدها جلالة المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود، على الدين الذي يرفرف العلم الأخضر بشهادتيه، ومن حق كل سعودي أن يفخر بهذا الوطن المجيد، الذي يسعى ليس فقط لخدمة من تربطه بهم أواصر العروبة والدين، بل تمتد يده إلى كل من تشرف بوصف الإنسانية. متّع ناظريك وتأمّل فيما يحظى به زوار بيت الله الحرام ومسجد رسوله الكريم، وشنّف أذنيك لما يقوله كل منصف ممن زارهما. تأمل قوله صلى الله عليه وسلم، الذي رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي في السنن: (من أصبح منكم آمنًا في سِربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا)، أي كأنما أُعطي الدنيا، وكم من أيام كثيرة مرت بنا ونحن على الأوصاف التي جاءت في الحديث، فاللهم لك الحمد والشكر".