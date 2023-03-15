"التجارة والتنمية" تشارك في تنظيم اللقاء الأول للفريق الحكومي الدولي المعني بمعايير المحاسبة

وقد تم في اللقاء تحديد نطاق العمل التحضيري المطلوب لتفعيل مثل هذا النوع من الشراكات، ووضع جدول زمني لإطلاق شراكة إقليمية، إضافة إلى تحديد السبل والوسائل للوصول إلى المزيد من الدول، والمزيد من الجهات المعنية بوضع المعايير والجهات التشريعية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، للاجتماعات اللاحقة.