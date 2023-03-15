"التجارة والتنمية" تشارك في تنظيم اللقاء الأول للفريق الحكومي الدولي المعني بمعايير المحاسبة

نظَّم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ممثلاً بالفريق الحكومي الدولي المعني بمعايير المحاسبة الدولية والإبلاغ (ISAR)، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، اللقاء الدولي الأول للفريق مع ممثلي دول الخليج والدول العربية، الذي شارك فيه عدد من رؤساء الهيئات المهنية العربية.
ويأتي هذا اللقاء لمناقشة موضوعات المعايير المحاسبية وتقارير الاستدامة، كما تم في اللقاء بحث كيفية تقديم الدعم اللازم للدول العربية، وتشكيل شراكة إقليمية، تهدف إلى تعزيز تقارير الاستدامة عالية الجودة في المنطقة، وتبادُل الآراء، وتقييم جدوى تشكيل مثل هذه الشراكة.
وقد مثَّل الهيئة في هذا اللقاء الرئيس التنفيذي الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، الذي تحدَّث في مشاركته عن أهمية تعزيز اتباع تقارير الاستدامة الإقليمية.
وقد تم في اللقاء تحديد نطاق العمل التحضيري المطلوب لتفعيل مثل هذا النوع من الشراكات، ووضع جدول زمني لإطلاق شراكة إقليمية، إضافة إلى تحديد السبل والوسائل للوصول إلى المزيد من الدول، والمزيد من الجهات المعنية بوضع المعايير والجهات التشريعية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، للاجتماعات اللاحقة.
وتأتي مشاركة الهيئة في تنظيم هذا اللقاء ضمن جهودها في تعزيز التواصل الدولي، وإيصال جهود السعودية في الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة، ونقل التجارب والخبرات للمجتمع المحاسبي الدولي.