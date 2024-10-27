محافظ الليث يدشّن انطلاق أعمال "مَبرة بركات الوقفية"

نوّه محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، بعناية القيادة الرّشيدة - أيدها الله- ودعمها السخي لمختلف المجالات الاجتماعية والإنسانية، مؤكدًا أهمية الأوقاف لدعم الاستدامة المالية لمؤسسات وجمعيات العمل الخيري.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، رئيس مجلس نظارة مبرّة بركات الوقفيِّة مرعي بن محمد البركاتي، ورئيس المجلس الإشرافي الدكتور حسن بن محمد البركاتي، وعدد من أعضاء المجلس.
وبارك "الزهراني" خلال تدشّين وانطلاق أعمال الوقف، كما اسّتمع لشرحٍ مفصلٍ عن مبادراته المجتمعيّة والتطوعيّة والخيريّة التي يقدمها وأهمية تعزيز دوره في التكافل الاجتماعي.
وأوضح رئيس مجلس النظارة لمَبَرة بركات الوقفية، أنها كيان وقفي خيري مستقل تحت مظلة الهيئة العامة للأوقاف، وله شخصيته الاعتبارية وذمته المالية التي تخول له كل التعاملات مع الغير.
وتهدف هذه المبرة إلى خدمة المستفيدين من أفرادها حسب الضوابط والمعايير الواردة في وثيقة الوقف الصادرة من المحكمة الشرعية، واللائحة التنفيذية المعتمدة من المجلس الإشرافي للوقف.
وثمن "البركاتي "، لمحافظ الليث تدشينه الوقف ومباركته انطلاقة العمل فيه، ودعمه وتشجيعه للمبادرات الخيرية والتطوعية الهادفة والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030.