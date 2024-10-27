محافظ الليث يدشّن انطلاق أعمال "مَبرة بركات الوقفية"

وأوضح رئيس مجلس النظارة لمَبَرة بركات الوقفية، أنها كيان وقفي خيري مستقل تحت مظلة الهيئة العامة للأوقاف، وله شخصيته الاعتبارية وذمته المالية التي تخول له كل التعاملات مع الغير.