مدير "صحة الطائف" يتفقد مراكز "حفر كشب ومقر شنيف ومران"

وأشاد "القحطاني" بجهود إدارة الصحة العامة، في تحسين بيئة العمل بالمراكز، مما كان لها الأثر الإيجابي سواء على العاملين في المراكز أو المراجعين، مقدمًا شكره لكل العاملين.