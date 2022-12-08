مدير "صحة الطائف" يتفقد مراكز "حفر كشب ومقر شنيف ومران"

زار مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني، صباح اليوم الخميس، مراكز شمال الطائف الصحية "حفر كشب، ومقر شنيف، ومران"، ومستشفى أم الدوم العام.
رافق "القحطاني" المساعد للصحة العامة خالد الثبيتي، والمساعد للموارد البشرية محمد الغامدي.
واطلع "القحطاني" خلال الجولة على مدى سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والتقى خلالها عددًا من المرضى والمراجعين.
وأشار "القحطاني" إلى أهمية دور مراكز الرعاية الصحية الأولية في المنظومة الصحية، مؤكدًا أن تطويرها ومعالجة الملاحظات سيسهم في تقديم خدمة أفضل للمرضى والمراجعين.
وحث جميع العاملين على بذل قصارى الجهود نحو تقديم أفضل الخدمات الصحية للمراجعين.
وأشاد "القحطاني" بجهود إدارة الصحة العامة، في تحسين بيئة العمل بالمراكز، مما كان لها الأثر الإيجابي سواء على العاملين في المراكز أو المراجعين، مقدمًا شكره لكل العاملين.