مناشدات بردم بئر مكشوفة قريبة من حي ابن باز بالقوز جنوب القنفذة

وشاركه المواطن علي الكديسي التشديد على أن هذه البئر الموجودة بالحي تهدد سلامة الأهالي وأطفالهم؛ فهي تقع بالقرب من المسجد، ومع وجود هذه البئر لا نستطيع أن نطمئن على أبنائنا عند قدومهم للمسجد وحدهم خوفًا عليهم من السقوط بها. مشيرًا إلى أن خطرها يكمن في كونها مكشوفة، وتقع بالقرب من مسجد الحي.