مناشدات بردم بئر مكشوفة قريبة من حي ابن باز بالقوز جنوب القنفذة

أبدى أهالي حي ابن باز بمركز القوز جنوب محافظة القنفذة مخاوفهم من وجود بئر ارتوازية عميقة بالقرب من منازلهم، وبالتحديد بالقرب مسجد الحي القريب من بيوتهم. وتقع البئر بالقرب من الحي مُهددةً المارة والأطفال.
وقال إبراهيم السحاري إن البئر المكشوفة تقع بالقرب من مسجد حيهم، ويلهو حولها الأطفال، ويرمون الأحجار بداخلها للعب، مطالبًا الجهات المختصة بسرعة دفن تلك البئر الارتوازية، وعدم تركها على حالها.
ويؤكد السحاري أن عدم وجود علامات دالة على وجودها يفاقم من مخاطرها.
وناشد الجهات المعنية معالجة خطورتها، وتغطيتها بإحكام، أو عمل سياج قوي حولها، أو ردمها لحماية أطفالنا.. مشددًا على ضرورة تشكيل لجنة للوقوف عليها بأسرع وقت قبل وقوع ما لا تُحمد عقباه.
وشاركه المواطن علي الكديسي التشديد على أن هذه البئر الموجودة بالحي تهدد سلامة الأهالي وأطفالهم؛ فهي تقع بالقرب من المسجد، ومع وجود هذه البئر لا نستطيع أن نطمئن على أبنائنا عند قدومهم للمسجد وحدهم خوفًا عليهم من السقوط بها. مشيرًا إلى أن خطرها يكمن في كونها مكشوفة، وتقع بالقرب من مسجد الحي.
وقاسمهما الرأي المواطن خالد السيد مطالبًا الجهات المعنية بالتحرك الفوري، وعلى وجه السرعة؛ لتجنيب الأهالي والأطفال مخاطر هذه البئر قبل حدوث معاناة منها للأهالي، أو خسارة أحد أطفالهم، متمنيًا أن يصل صوتهم عبر صحيفة "سبق" للجهات المعنية قبيل أن تحل مصيبة، وحينها عند تحركهم وتنفيذ المطلوب منهم يكون قد فات الأوان علينا وعليهم.
كما طالب المواطن حسين الكديسي الجهات المختصة، منها الدفاع المدني والبلدية، بالاهتمام أكثر بموضوع الآبار الخطيرة، ومحاسبة المُلاك الذين يقومون بحفرها دون وضع سياج حديدي بالرغم من أنها تشكل خطورة بالغة على سكان الحي الذين يجهلون أماكنها.