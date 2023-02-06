جازان.. وفد أمناء مجالس المناطق يزور عددًا من المواقع الاستثمارية والصناعية والسياحية

تأتي هذه الزيارة وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة وبمتابعة من سمو وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة وسمو أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، سعيًا لتحقيق ودعم الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ وفقًا لأعلى معايير الجودة، وحرصًا على العمل التكاملي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.