جازان.. وفد أمناء مجالس المناطق يزور عددًا من المواقع الاستثمارية والصناعية والسياحية

قام وفد أمناء مجالس المناطق برئاسة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المناطق محمد بن سلمان الجريوي اليوم، بزيارة لمقر هيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان.
وفي مستهل الزيارة، قدم مدير عام الهيئة المهندس ظافر بن عايض الفهاد، عرضاً وافياً عن إنجازات وجهود الهيئة لاستغلال الفرص الاستثمارية وتنمية السياحة الريفية والسياحة الصحية والسياحة الثقافية بالمحافظات الجبلية.
وكان وفد أمناء مجالس المناطق قد قام أمس بزيارات مماثلة لعدد من المواقع الاستثمارية والصناعية والسياحية بالمنطقة، شملت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وميناء جازان الدولي بالمدينة وشاطئ محافظة بيش السياحي ، ومقري قلعة الدوسرية والقرية التراثية بمدينة جيزان.
تأتي هذه الزيارة وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة وبمتابعة من سمو وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة وسمو أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، سعيًا لتحقيق ودعم الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ وفقًا لأعلى معايير الجودة، وحرصًا على العمل التكاملي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.