مدير "إسلامية نجران" يلتقي مساعد سجون المنطقة

التقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ مشعل بن سالم العتيبي، اليوم الاثنين، في مكتبه، مساعد مدير الإدارة العامة للسجون بنجران العميد محمد هادي حكمي.
وتناول اللقاء إمكانية التعاون بين الجهتين، والاستفادة من إمكانات فرع الوزارة في تنظيم البرامج الدعوية التي تخدم نزلاء السجون.
وقال الشيخ "العتيبي": إن الفرع كثف برامجه الدعوية المتنوعة مع العديد من جهات المنطقة؛ انطلاقًا من دوره المجتمعي وحرصه على تقديم خدماته الدعوية لأفراد المجتمع.
وأضاف: الفرع سيُقدم العديد من الدروس العلمية والمحاضرات لنزلاء السجون؛ لتوعيتهم وإلمامهم بأمور دينهم.