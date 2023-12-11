مدير "إسلامية نجران" يلتقي مساعد سجون المنطقة

التقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ مشعل بن سالم العتيبي، اليوم الاثنين، في مكتبه، مساعد مدير الإدارة العامة للسجون بنجران العميد محمد هادي حكمي.