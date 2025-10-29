"بيئة الطائف" تطلق مبادرة "جانا سهيل" لتعزيز الاستدامة المائية والمسؤولية المجتمعية

في إطار جهود مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الاستدامة، أطلق مدير المكتب المهندس هاني بن عبد الرحمن القاضي اليوم مبادرة "جانا سهيل"، بتنظيم من جمعية سمو للسقيا، وذلك بمقر المكتب وبحضور مديرة الجمعية نورة الحارثي.
وتأتي المبادرة ضمن شراكة فاعلة بين الجهتين، تهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية في المحافظة على الموارد المائية، ورفع مستوى الوعي بأهمية الاستدامة المائية وترشيد استهلاك المياه.
وتُسلّط "جانا سهيل" الضوء على الرمز التراثي لنجم "سهيل"، الذي يُعدّ في الموروث الشعبي علامة موسمية لبداية مواسم الزراعة والخير، حيث يجسد الركن التوعوي المخصص للمبادرة رسالة بيئية تدعو إلى المحافظة على المياه بوصفها موردًا وطنيًا واستراتيجيًا.
ويهدف الركن كذلك إلى تثقيف الموظفين وزوار المكتب بأهمية الإدارة المستدامة للموارد المائية، ونشر ثقافة الاستخدام الرشيد للمياه، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية الوعي البيئي وتعزيز السلوك الإيجابي تجاه الموارد الطبيعية.
وفي ختام المناسبة، قدّم المهندس القاضي شكره لجمعية سمو على جهودها في نشر الوعي وتعزيز مفهوم السقيا المستدامة، مؤكدًا حرص المكتب على استمرار التعاون مع مؤسسات القطاع غير الربحي في تنفيذ البرامج التوعوية والتنموية التي تخدم المجتمع وتسهم في حماية البيئة.