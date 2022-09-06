محافظ شرورة يدشن مركز إسناد للرعاية النهارية

دشن محافظ محافظة شرورة، موفق بن عبد الهادي العنزي، مركز إسناد للرعاية النهارية لتأهيل ذوي الإعاقة أحد مشروعات جمعية رعاية ذوي الإعاقة "إسناد" بمحافظة شرورة، وذلك بحضور مدير تعليم شرورة الدكتور فايز الأسمري، ومدير المسؤولية المجتمعية ببنك الجزيرة الدكتور فهد العليان.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية ذوي الإعاقة "إسناد"، عامر بن مبارك النهدي، إن مشروع مركز الرعاية النهارية يعد من المشروعات الرائدة لجمعية رعاية ذوي الإعاقة بمحافظة شرورة، والذي يتم من خلاله رعاية وتأهيل أبنائنا ذوي الإعاقة من خلال تقديم العديد من المداخل العلاجية والتأهيلية بأحدث الأساليب والوسائل المعتمدة، واستقطاب الكوادر الفنية والإدارية، والتخطيط الإستراتيجي لمراحل نمو المركز خلال السنوات القادمة.
وأوضح أن وجود مركز للرعاية النهارية بمحافظة شرورة كان حلم كل أسر وأهالي ذوي الإعاقة مستفيدي الجمعية، وتحوّل اليوم إلى حقيقة نشهد إنجازها، وذلك بفضل الله تعالى ثم بفضل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030 في تمكين وإسناد عددٍ من المبادرات المستهدفة في برنامج التحول الوطني إلى منظمات القطاع غير الربحي.
وثمّن دور بنك الجزيرة ومسؤوليته المجتمعية في دعم برامج ومشروعات ذوي الإعاقة والتي من ضمنها اليوم رعايتهم الكريمة ودعمهم السخي لمشروع الخدمات المساندة المتمثل في تجهيز وتقديم خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي والحسي.
وأضاف: "نتقدم باسم منسوبي جمعية إسناد بالشكر الجزيل لداعمنا الأول أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد والذي يلي جانب الإعاقة وذوي الإعاقة في المنطقة كل الاهتمام، كما نشكر محافظ شرورة موفق العنزي على دعمه ومتابعته لبرامج ومشروعات ذوي الإعاقة من خلال جمعية إسناد.
هذا وتم توقيع شراكة مجتمعية بين مركز إسناد للرعاية النهارية وإدارة تعليم شرورة.