محافظ شرورة يدشن مركز إسناد للرعاية النهارية

وأوضح أن وجود مركز للرعاية النهارية بمحافظة شرورة كان حلم كل أسر وأهالي ذوي الإعاقة مستفيدي الجمعية، وتحوّل اليوم إلى حقيقة نشهد إنجازها، وذلك بفضل الله تعالى ثم بفضل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030 في تمكين وإسناد عددٍ من المبادرات المستهدفة في برنامج التحول الوطني إلى منظمات القطاع غير الربحي.