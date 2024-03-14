"إنسان" تُسيّر رحلة العمرة لـ 900 من الأيتام وأسرهم

نظمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" رحلة العمرة لعدد 900 مستفيد من الأبناء وأسرهم في كافة فروع الجمعية بالرياض ومحافظاتها البالغ عددها 12 فرعاً، على متن 16 حافلة أقلتهم إلى بيت الله الحرام.
وقد تكفلت الجمعية بالسكن وتأمين المواصلات والتنقل كاملًا، وتقديم جميع الخدمات طيلة الرحلة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج الدينية والتربوية التي تنفذها الجمعية للمستفيدين وبشكل دوري حيث تنظم الجمعية سنوياً رحلات للحج والعمرة لغرس مبادئ وقيم الدين الحنيف في نفوس الأبناء وتعزيز الجانب الروحي لديهم.
وتتخلل رحلات العمرة مجموعة من الفعاليات والمسابقات الثقافية والدينية، إضافة شرح مفصل عن كيفية أداء العمرة وتزويد الأبناء بدليل المعتمر، وتقديم محاضرات تعريفية وتوعوية بصفات العمرة وأحكامها.