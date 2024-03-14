"إنسان" تُسيّر رحلة العمرة لـ 900 من الأيتام وأسرهم

نظمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" رحلة العمرة لعدد 900 مستفيد من الأبناء وأسرهم في كافة فروع الجمعية بالرياض ومحافظاتها البالغ عددها 12 فرعاً، على متن 16 حافلة أقلتهم إلى بيت الله الحرام.