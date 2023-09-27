"العلم" يرعى حفل "تعليم الأفلاج" بذكرى اليوم الوطني 93

كما اشتمل برنامج الحفل الخطابي على كلمة لمدير التعليم، والعديد من الفقرات المتنوعة والقصائد الشعرية والعرضة السعودية التي قدمها الطلاب. وكذلك لوحات إنشادية وعروض وطنية، ورسائل تربوية للاعتزاز بالوطن والفخر بمنجزاته.