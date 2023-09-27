"العلم" يرعى حفل "تعليم الأفلاج" بذكرى اليوم الوطني 93

رعى محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، اليوم الأربعاء، حفل إدارة تعليم الأفلاج، بذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين، تحت شعار: "نحلم ونحقق".
جاء ذلك بحضور مدير التعليم الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، وعدد من مديري الإدارات الحكومية ومنسوبي التعليم من مديري المدارس والمشرفين التربويين والموظفين والمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم.
وتضمّن الحفل، جولة لمحافظ الأفلاج في بهو الإدارة؛ للاطلاع على المعرض الوطني، الذي ضم مرسم للطلاب ولوحات فنية من تنفيذ طلاب وطالبات المدارس جسدت معاني الطموح الذي تعيشه المملكة.
كما اشتمل برنامج الحفل الخطابي على كلمة لمدير التعليم، والعديد من الفقرات المتنوعة والقصائد الشعرية والعرضة السعودية التي قدمها الطلاب. وكذلك لوحات إنشادية وعروض وطنية، ورسائل تربوية للاعتزاز بالوطن والفخر بمنجزاته.