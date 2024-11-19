محافظ "خليص" يدشن مبادرة "زراعة الأشجار ومكافحة التصحر"

دشن محافظ خليص رجاء بن دخيل الله السلمي، اليوم الثلاثاء، مبادرة زراعة الأشجار ومكافحة التصحر بجمعية التنمية الأهلية بخليص.
جاء ذلك، بمشاركة عدد من رؤساء الدوائر الحكومية ومجموعة "ساند" التطوعية بالمحافظة.
يأتي ذلك مواكبة لمبادرة "السعودية الخضراء" التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، والتي تهدف إلى التصدي لتداعيات تغير المناخ وتحسين جودة الحياة وحماية البيئة.
وتم في بداية البرنامج توقيع شراكة بين جمعية التنمية الأهلية بخليص، ومثلها رئيس الجمعية محمد المغربي، مع كل من بلدية خليص، ومكتب التعليم بخليص.
بعد ذلك انتقل الجميع، لمقر المبادرة والتي تم تجهيزها من قبل بلدية خليص، بجوار مسجد حي الأجواد.
وفي ختام البرنامج، قدم رئيس الجمعية شكره لمحافظ خليص، على رعايته للمبادرة وتدشينها ولكل الدوائر الحكومية المشاركة وللفرق التطوعية.