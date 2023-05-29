غرفة جدة تنظم ورشة عمل عن أهمية التحول الرقمي ودوره في تطوير التدريب

نظمت غرفة جدة ممثلةً في مجلس التعليم والتدريب، اليوم الإثنين، ورشة عمل عن أهمية التحول الرقمي ودوره في نمو وتطوير قطاع التدريب وحل التحديات؛ بهدف تعزيز التأثير الإيجابي للتحول الرقمي، ودور التقنيات الحديثة في جودة العمليات التدريبية.
جاء ذلك بحضور عدد من المستثمرين في قطاع التدريب والمهتمين بهذا المجال، بالتعاون مع شركة "كلاسيرا" العالمية، وبحضور ممثلين من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني وإقامة معرض مصاحب للمنصات الإلكترونية التي تقدم خدماتها المختلفة لقطاع التعليم والتدريب.
وقدّم محمد عشماوي نبذة عما تقدمه "كلاسيرا" من خدمات في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي.
كما قدّم عبدالله العون مدير إدارة التراخيص في المركز الوطني للتعليم والتدريب الإلكتروني، نبذة عن خدمات المركز وعن التشريع والتنظيم وإجراءات الرخص من المركز.
واستمتع الحضور بالنقاش مع المهندسة "منّة" من كلاسيرا عن التطور العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وأهمية أن يكون الإنسان مسيطرًا على هذا التحول القادم.
وفي نهاية الورشة، قدّمت رجاء مؤمنة رئيس فريق التدريب في مجلس التعليم والتدريب بغرفة جدة شكرها لجميع الحضور.