"السيف" يرعى حفل تكريم المتقاعدين والمتقاعدات بإدارة "جامعة شقراء"

في بادرة عرفان وتقدير لكل مَن خدم في المجال الوظيفي، رعى رئيس جامعة شقراء الدكتور علي السيف، احتفاء الجامعة بالمتقاعدين والمتقاعدات في إدارة الجامعة في مقرها الرئيسي والكليات بالمحافظات.