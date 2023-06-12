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"السيف" يرعى حفل تكريم المتقاعدين والمتقاعدات بإدارة "جامعة شقراء"

نظير تفانيهم في أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية خلال فترة عملهم
"السيف" يرعى حفل تكريم المتقاعدين والمتقاعدات بإدارة "جامعة شقراء"
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في بادرة عرفان وتقدير لكل مَن خدم في المجال الوظيفي، رعى رئيس جامعة شقراء الدكتور علي السيف، احتفاء الجامعة بالمتقاعدين والمتقاعدات في إدارة الجامعة في مقرها الرئيسي والكليات بالمحافظات.

وكرّم مدير الجامعة، المتقاعدين والمتقاعدات، بحضور وكلاء الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الموظفين.

وأكد "السيف" أن تكريم المتقاعدين والمتقاعدات، أقل ما يقدم لهم نظير أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية بكل أمانة وصدق، وتفانيهم في خدمة الوطن والمواطن.

ولفت إلى أن التكريم في حقهم، واجب تُقَدمه الجامعة لمواطنين ومواطنات قضوا جل حياتهم وأمضوا كثيرًا من أوقاتهم وبذلوا طاقاتهم لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

جامعة شقراء
حفل تكريم المتقاعدين

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