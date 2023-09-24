مكة.. أهالي "الجموم" والقرى المجاورة يحتفلون باليوم الوطني الـ93 بفعاليات متنوعة

ووثَّقت بلدية محافظة الجموم الاحتفالات في ثلاثة مواقع، هي: مسرح مركز التنمية الاجتماعية الذي أقيمت عليه ندوة تاريخية بعنوان (الجموم في العهد السعودي)، وفعالية أمسيات ومحاورات (بيت القصيد)، أحياها 13 شاعرًا، تغنوا في حب الوطن. كما خصصت بلدية الجموم حديقة الشهداء وحديقة العزيزية اللتين احتضنتا فعاليات مسرح الطفل والعروض الشعبية ومسابقات وجوائز للأهالي والأطفال. كما شاركت جهات عدة في احتفالات البلدية في الحدائق بتوزيع الهدايا للزوار بهذه المناسبة.