مكة.. أهالي "الجموم" والقرى المجاورة يحتفلون باليوم الوطني الـ93 بفعاليات متنوعة

احتفل أهالي محافظة الجموم والقرى المجاورة باليوم الوطن الـ93 في ثلاثة مواقع، تخللها فعاليات متنوعة، وأمسيات شعرية، ومحاورات بمشاركة 13 شاعرًا، وكذلك عروض شعبية ومسرحية، أدخلت الفرحة على فئات المجتمع.
ورعى الاحتفال باليوم الوطني محافظ الجموم هاني بن محمود أبو العلا، بحضور رئيس بلدية محافظة الجموم المهندس عمر بن حامد العصيمي، ومدير مركز التنمية الاجتماعية فايز بن فوزان العتيبي، وعدد من مديري الجهات الحكومية.
ووثَّقت بلدية محافظة الجموم الاحتفالات في ثلاثة مواقع، هي: مسرح مركز التنمية الاجتماعية الذي أقيمت عليه ندوة تاريخية بعنوان (الجموم في العهد السعودي)، وفعالية أمسيات ومحاورات (بيت القصيد)، أحياها 13 شاعرًا، تغنوا في حب الوطن. كما خصصت بلدية الجموم حديقة الشهداء وحديقة العزيزية اللتين احتضنتا فعاليات مسرح الطفل والعروض الشعبية ومسابقات وجوائز للأهالي والأطفال. كما شاركت جهات عدة في احتفالات البلدية في الحدائق بتوزيع الهدايا للزوار بهذه المناسبة.
من جانبه، قدَّم رئيس بلدية محافظة الجموم، المهندس عمر بن حامد العصيمي، شكره وتقديره لأمين العاصمة المقدسة المكلف صالح بن علي التركي، ولوكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، ولمحافظ الجموم هاني أبو العلا، ولجميع الجهات الحكومية المشاركة في فعاليات احتفال بلدية محافظة الجموم باليوم الوطني الـ93.