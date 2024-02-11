محافظ الدوادمي يستقبل مدير "الخدمات الأمنية" بالصحة بمناسبة تكليفه

استقبل محافظ محافظة الدوادمي سلطان بن سعد السديري مساء أمس السبت مدير إدارة الخدمات الأمنية بوزارة الصحة أحمد بن محمد الخبراني بمناسبة تكليفه مديراً لإدارة الخدمات الأمنية بوزارة الصحة.
وقد هنأهُ بهذه المناسبة، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
بدوره رفع مدير إدارة الخدمات الأمنية بوزارة الصحة شكره وتقديره لمحافظ محافظة الدوادمي سلطان بن سعد السديري على هذه المبادرة الميمونة والتهنئة الكريمة، وحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال مقدماً شكره كذلك للزملاء الإعلاميين الذي حضروا هذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يكون عند حسن ظن المسؤولين.
فيما أقام المحافظ مأدبة عشاء احتفاءً بهذه المناسبة حضرها عدد من القيادات والمسؤولين الإعلاميين في عدد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية.