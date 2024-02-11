محافظ الدوادمي يستقبل مدير "الخدمات الأمنية" بالصحة بمناسبة تكليفه

بدوره رفع مدير إدارة الخدمات الأمنية بوزارة الصحة شكره وتقديره لمحافظ محافظة الدوادمي سلطان بن سعد السديري على هذه المبادرة الميمونة والتهنئة الكريمة، وحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال مقدماً شكره كذلك للزملاء الإعلاميين الذي حضروا هذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يكون عند حسن ظن المسؤولين.