"تقنية الطائف" تكرم متقاعديها و"الغامدي" ينوّه بدورهم في التدريب والإدارة

كرمت الكليةُ التقنية بالطائف متقاعديها من المدرّبين والإداريين للعام التدريبي 1445هـ، وذلك بقاعة التوت للاحتفالات والمؤتمرات، بحضور عميد الكلية التقنية بالطائف خالد بن سعيد الغامدي، وعميد الكلية التقنية للسفر والسياحة بالطائف المهندس محمد الزهراني، ومدير عام مجموعة شريك الكلية التجاري بندر بن مصلح المالكي، ووكلاء ورؤساء الأقسام، ومنسوبي الكلية، وعدد من الضيوف، فيما تجاوز الحضور 150 شخصًا من منسوبي الكلية وأقارب والأصدقاء المحتفى بهم.