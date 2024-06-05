"تقنية الطائف" تكرم متقاعديها و"الغامدي" ينوّه بدورهم في التدريب والإدارة

كرمت الكليةُ التقنية بالطائف متقاعديها من المدرّبين والإداريين للعام التدريبي 1445هـ، وذلك بقاعة التوت للاحتفالات والمؤتمرات، بحضور عميد الكلية التقنية بالطائف خالد بن سعيد الغامدي، وعميد الكلية التقنية للسفر والسياحة بالطائف المهندس محمد الزهراني، ومدير عام مجموعة شريك الكلية التجاري بندر بن مصلح المالكي، ووكلاء ورؤساء الأقسام، ومنسوبي الكلية، وعدد من الضيوف، فيما تجاوز الحضور 150 شخصًا من منسوبي الكلية وأقارب والأصدقاء المحتفى بهم.
فيما نوّه عميد الكلية إلى دور المتقاعدين وخدماتهم الجليلة طوال فترة عملهم التي اتسمت بالأمانة والإخلاص؛ الأمر الذي ساهم بحصول الكلية على مراكز متقدمة على مستوى المنطقة والمؤسسة.
كما شكر "الغامدي" شريك الكلية التجاري، على حسن الاستضافة والترتيب لإنجاح الحفل.
فيما ألقى أستاذ الإدارة محمد الودعاني كلمة المتقاعدين شكر فيها الكلية والعاملين فيها على إقامة هذا الحفل، الذي يدلّ على تقدير الكلية للمتقاعدين وما قدموه طوال سنوات العمل التي خدموا فيها الكلية في المجال التدريبي والإداري.
وفي الختام كرّم عميد الكلية التقنية بالطائف خالد الغامدي، المتقاعدين؛ وهم: المهندس خالد الشربي، ومحمد النفيعي، وعبدالله الشهري، والمهندس علي الحميدي، والمهندس عبد العزيز العصيمي، ومحمد الودعاني، وعادل الوافي، وفيصل الطلحي، بدروع تقديرية وهدايا عينية، فيما قدمت هدايا خاصة من الزملاء بالكلية للمتقاعدين.