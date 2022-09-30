شاهد.. بفعاليات متنوعة "تعليم محايل عسير" يحتفي باليوم الوطني الـ92

وشارك في استقبالهم الفرق الكشفية طلاباً وقادةً حيث تم تدشين المعرض الفني المصاحب لمناسبة الاحتفاء "ريشة وطن"، وعقب ذلك توجهوا لمسرح الإدارة لمتابعة اللوحات الفنية المشاركة التي تجسد مشاعر الانتماء للوطن وقيادته الرشيدة حيث اشتمل الحفل على العديد من المشاركات الوطنية والفقرات المتنوعة التي تضمنت قصائد شعرية وكلمات وعروضاً مرئية عن الإدارة، إلى جانب العديد من المشاهد المسرحية والأناشيد الوطنية، إضافة لأوبريت غنائي بعنوان "بيارق المجد" كما شارك في هذه المناسبة الغالية أبناء شهداء الواجب بأوبريت "دون حدك يا وطن".