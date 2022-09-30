شاهد.. بفعاليات متنوعة "تعليم محايل عسير" يحتفي باليوم الوطني الـ92

احتفت إدارة التعليم في محافظة محايل عسير يوم الخميس أمس الأول بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ92، برعاية محافظ محافظة محايل عسير علي بن إبراهيم الفلقي وبحضور مدير التعليم بالمحافظة منصور بن عبدالله آل شريم ومديري الجهات والقطاعات الحكومية والأمنية وقيادات ومنسوبي ومنسوبات التعليم وذلك على مسرح إدارة التعليم.
وشارك في استقبالهم الفرق الكشفية طلاباً وقادةً حيث تم تدشين المعرض الفني المصاحب لمناسبة الاحتفاء "ريشة وطن"، وعقب ذلك توجهوا لمسرح الإدارة لمتابعة اللوحات الفنية المشاركة التي تجسد مشاعر الانتماء للوطن وقيادته الرشيدة حيث اشتمل الحفل على العديد من المشاركات الوطنية والفقرات المتنوعة التي تضمنت قصائد شعرية وكلمات وعروضاً مرئية عن الإدارة، إلى جانب العديد من المشاهد المسرحية والأناشيد الوطنية، إضافة لأوبريت غنائي بعنوان "بيارق المجد" كما شارك في هذه المناسبة الغالية أبناء شهداء الواجب بأوبريت "دون حدك يا وطن".
ونوه مدير التعليم بأهمية معاني الاحتفاء بذكرى ملحمة التوحيد ومسيرة البناء والتنمية لهذا الوطن المعطاء مقدماً التهنئة برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة، أيدها الله لما توليه من اهتمام بالغ ورعاية كريمة مشيداً بالأوامر الملكية الكريمة الأخيرة.
ثم توالت فقرات الحفل بمشاركة جميع مكاتب التعليم بالقطاعات والتعليم الأهلي بمشاركة مجتمعية لشعراء المحافظة، فيما تسلم مدير التعليم تكريماً من محافظ محايل؛ لجهود الإدارة البارزة في جميع الأنشطة ومنها الاحتفاء باليوم الوطني 92 مع جميع القطاعات بالمحافظة.
واختتم الحفل ببعض ألوان الموروث والفلكلور الشعبي في لوحة وطنية شارك بها الحضور أبناءهم الطلاب.