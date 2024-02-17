"الجمعيات الأهلية" بمكة يُهنّئ جمعية "بداية" لعلاج مرضى الإدمان

هنّأ مجلسُ الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، مؤسسي جمعية "بداية" لعلاج ورعاية مرضى الإدمان وأسرهم بجدة، على صدور ترخيص الجمعية، متمنّيًا لهم التوفيق والسداد لخدمة المجتمع.
وكان المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، قد وافق على تشكيل مجلس إدارة الجمعية في دورته الأولى لمدة أربع سنوات، بعد صدور قرار تأسيسها.
وجاء تشكيل جمعية "بداية": علي عثمان محمد مليباري رئيسًا لمجلس الإدارة، ويعن الله علي يعن الله القرني نائبًا لرئيس المجلس، وعضوية: الدكتورة فاطمة محمد أحمد كعكي، والحميدي عبدالله بقيران السبيعي، وعبد الرحمن محمد سعيد فلاتة.