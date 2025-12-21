جمعية تعلّم فرع الخرج تتصدر فروع المملكة وتفوز بالمركز الأول في جائزة "تعلّم"

حققت جمعية "تعلّم" للقرآن وعلومه – فرع الخرج، المركز الأول على مستوى فروع الجمعية في مناطق المملكة، خلال الحفل الذي أقامته الإدارة العامة للجمعية بمناسبة انعقاد ملتقى الفروع.
وأوضحت أمانة الجائزة أن التقييم شمل جميع الفروع وفق معايير دقيقة تناولت الجوانب التعليمية والإدارية والمالية، إضافة إلى التخطيط والاتصال المؤسسي، حيث تم منح المركز الأول للفرع الأكثر تميزًا وتكاملًا في هذه المجالات.
ويأتي هذا الإنجاز ثمرةً لتميّز فرع الخرج في تنفيذ البرامج التعليمية المتقنة، وجودة مخرجاته في تعليم القرآن الكريم وعلومه، واحترافية أدائه المؤسسي وفق منهجية علمية وإدارية فاعلة.
وهنّأ معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، رئيس مجلس إدارة جمعية "تعلّم"، منسوبي فرع الخرج على تحقيق هذا التميز، داعيًا الله أن يتقبل جهودهم، وأن يبارك في عطائهم لخدمة كتاب الله.
من جهته، أعرب الأستاذ عبدان بن راشد العبدان، الرئيس التنفيذي لفرع الخرج، عن شكره وتقديره لمجلس الإدارة، واللجنة الاستشارية، وكافة منسوبي الفرع من إداريين ومعلمين ومعلمات، وللداعمين والشركاء، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُعد دافعًا لمواصلة التميز والارتقاء بالأداء المؤسسي، وتطوير البرامج التعليمية.
وأشار العبدان إلى أن هذا التتويج يعكس اهتمام القيادة الرشيدة – حفظها الله – بالجمعيات القرآنية، ودعم رسالتها السامية في نشر تعليم القرآن الكريم وخدمته في المجتمع.