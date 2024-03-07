للعام الـ 17 على التوالي.. "نور" تطلق مخيم الإفطار لـ 50 ألف شخص بالشرقية

وأضاف "الشمري" بأن الجمعية تجسد في هذا المخيم أواصر الترابط الاجتماعي، والتنافس على فعل الخير في شهر رمضان المبارك من خلال مخيم الإفطار، حيث ركزت أعمالها الدعوية بشكل منظم، وحافلٍ بالبرامج المنتقاة والنوعية المؤثرة عبر دعاة مؤهلين في إطار تحقيق مستهدفات الجمعية وحرصها على تنويع مختلف الوسائل الدعوية ومن ضمنها مخيم ( إفطار المسلم الجديد ) والذي يهدف إلى تعليم المسلم الجديد الإفطار في هذا الشهر الكريم لتعزيز وتوثيق أواصر العلاقة معه.وأكد "الشمري" أن الجمعية تقدم مثل هذه البرامج والتي تعمل