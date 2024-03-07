للعام الـ 17 على التوالي.. "نور" تطلق مخيم الإفطار لـ 50 ألف شخص بالشرقية

تطلق جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام "نور" في شهر رمضان المبارك مخيم الإفطار للعام السابع عشر على التوالي مستهدفاً 50 ألف شخص من الجاليات الأجنبية والعربية، حيث سيتضمن المخيم أنشطة مختلفة للمسلمين الجدد وتقديم الدروس والمحاضرات لهم بتنوع جنسياتهم، والزيارات الميدانية لتعليم الجاليات من خلال برامج تعليمية خاصة تبين محاسن الدين الإسلامي، بالإضافة إلى تنظيم رحلات عمرة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبد الهادي الشمري أن المخيم يقام بنجاح للعام السابع عشر على التوالي، حيث سيقام هذا العام بجوار جامع الفرقان على طريق الملك فهد بالدمام، مشيراً إلى مشاركة عدد من المتطوعين في أعماله ويصاحب الإفطار دروس رمضانية بلغات عدة وتوزيع مواد دعوية منتقاة بعناية والأحاديث الشريفة طيلة شهر رمضان المبارك.
وأضاف "الشمري" بأن الجمعية تجسد في هذا المخيم أواصر الترابط الاجتماعي، والتنافس على فعل الخير في شهر رمضان المبارك من خلال مخيم الإفطار، حيث ركزت أعمالها الدعوية بشكل منظم، وحافلٍ بالبرامج المنتقاة والنوعية المؤثرة عبر دعاة مؤهلين في إطار تحقيق مستهدفات الجمعية وحرصها على تنويع مختلف الوسائل الدعوية ومن ضمنها مخيم ( إفطار المسلم الجديد ) والذي يهدف إلى تعليم المسلم الجديد الإفطار في هذا الشهر الكريم لتعزيز وتوثيق أواصر العلاقة معه.وأكد "الشمري" أن الجمعية تقدم مثل هذه البرامج والتي تعمل
على إبراز دور المملكة، وجهودها في خدمة المسلمين بمختلف جنسياتهم، ممن يعيشون على أرض الحرمين الشريفين، عبر منظومة هذه البرامج والمبادرات، ذات الأثر في ترسيخ محبة هذه البلاد وما تقدمه من خير في نفوس الجاليات.
يذكر أن جمعية نور جمعية دعوية تهتم بالدعوة إلى الله على بصيرة وتصحيح العقيدة وفق منهج السلف الصالح وتوعية الجاليات ودعوتهم إلى الإسلام وتعليمهم ومتابعتهم بعد إسلامهم وتعليمهم أساسيات الدين الحنيف وتأهيل الدعاة وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة وتقديم البرامج التوعوية للشباب والفتيات.
وتتضمن أهداف الجمعية الإستراتيجية غرس القيم لدى الناشئة والشباب، واستثمار طاقاتهم والتعريف بالإسلام وترسيخ العقيدة الصحيحة لدى الجاليات، إلى جانب تأهيل الدعاة وطلبة العلم والأئمة وتفعيل دور المسجد.