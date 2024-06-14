توعية وتوديع.. "الشؤون الإسلامية" بالباحة تنفذ مبادرة تطوعية للحجاج

وقد قدمت لهم مجموعة من الإهداءات العلمية، وقدم لهم شرحاً عن تطبيقي "رشد" الذي يقدم مجموعة من الخدمات المعتمدة، وتطبيق "الحج الافتراضي ثلاثي الأبعاد".