توعية وتوديع.. "الشؤون الإسلامية" بالباحة تنفذ مبادرة تطوعية للحجاج

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في منطقة الباحة أمس، مبادرة لتوديع حجاج الداخل المستفيدين من حملة الراجحي الخيرية والذين يزيد عددهم عن 200 حاج وحاجة.
وقد قدمت لهم مجموعة من الإهداءات العلمية، وقدم لهم شرحاً عن تطبيقي "رشد" الذي يقدم مجموعة من الخدمات المعتمدة، وتطبيق "الحج الافتراضي ثلاثي الأبعاد".
وعبّر مستفيدو الحملة عن شكرهم واعتزازهم بما تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية على مدار العام من برامج وأنشطة أسهمت وبشكل فعال في توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.
ونفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في منطقة الباحة، مبادرة تطوعية توعوية في مطار الملك سعود بالباحة استمرت ليومين، وذلك لنشر الوعي وتقديم الدعم اللازم لضيوف الرحمن.
واستهدفت المبادرة أكثر من 160 مسافراً باتجاه مطار الملك عبدالعزيز بجدة، حيث تضمنت توزيع الهدايا، وتعريف قاصدي البلد الحرام بكيفية استخدام باركود تطبيق "رشد" وتطبيق "الحج الافتراضي ثلاثي الأبعاد" الموجودة في شاشات المطار الإلكترونية.