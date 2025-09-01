مناطق

نائب أمير تبوك يستقبل مدير التدريب التقني ويشيد بجهود تأهيل الشباب لرؤية 2030
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة علي بن مرزوق البلوي. وقد نوه سمو نائب أمير المنطقة بما يلقاه القطاع التقني والمهني في المملكة من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة – أيدها الله – مؤكداً الدور المهم الذي تضطلع به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها لسوق العمل بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقدم البلوي لسموه التقرير السنوي للعام التدريبي 1446هـ الذي تضمن أبرز الإنجازات في منظومة التدريب التقني والمهني بالمنطقة إضافة إلى البرامج التدريبية والإرشادية والمعارض والمبادرات التي جرى تنفيذها.

من جانبه أعرب مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه على ما يقدمانه من دعم ومتابعة لجميع برامج ومناشط التدريب التقني والمهني في المنطقة.

