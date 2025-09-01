نائب أمير تبوك يستقبل مدير التدريب التقني ويشيد بجهود تأهيل الشباب لرؤية 2030

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة علي بن مرزوق البلوي. وقد نوه سمو نائب أمير المنطقة بما يلقاه القطاع التقني والمهني في المملكة من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة – أيدها الله – مؤكداً الدور المهم الذي تضطلع به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها لسوق العمل بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.