"أواصر" تهنئ القيادة والشعب باليوم الوطني: من أعظم الأيام في تاريخ المملكة

وتابع: وإذ يحتفل الوطن والشعب بهذا اليوم العظيم، فإنه يعبر عما يكنه من محبة وتقدير لهذه الأرض المباركة، ولقادتها المباركين، فكان لهم الفضل بعد الله تعالى في ما تنعم به بلادنا من أمن وأمان ورفاهية واستقرار، حيث شهدت المملكة في سنوات قلائل قفزات حضارية لا مثيل لها في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية والأمنية، حتى أصبحت مضرب الأمثال في محيطها العربي والإسلامي والإقليمي والعالمي في الاستقرار و الرخاء والتنمية، فأصبحت ضمن دول العشرين الاقتصادية، ومركز مهم في اتخاذ القرار العالمي.