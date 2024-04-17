"صحة الشرقية" تعقد المؤتمرَ الدولي الخامس حول "الأدوية والسموم الحديثة"

تعقد المديريةُ العامة للشؤون الصحية، ممثّلة في المركز الإقليمي لمراقبة السموم بالشرقية؛ المؤتمرَ الدولي الخامس "KSAPT 2024"، خلال الفترة من 21 إلى 23 أبريل الجاري، بفندق "موفنبيك" بمدينة الخبر بالمنطقة.
وتنظم الفعالية تحت رعاية وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، بعنوان "الحلول المبتكرة لتحديات علم الأدوية وعلم السموم الحديثة - قيادة التغيير".
وصرّحت مديرة مركز السموم بالمنطقة الشرقية "د. مها المزروع"، بأن مؤتمر هذا العام 2024م يسعى لتسليط الضوء على التطورات في تقنيات الكشف عن المخدرات، وأحدث المستجدات في علاج الإدمان والوقاية منه، بالإضافة إلى دور علم السموم الشرعي في تحقيق العدالة، وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في علم الأدوية والسموم".
وقالت الدكتورة مها المزروع: إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز المعرفة في مجالات الصيدلة وعلم السموم وتبادل المعرفة بين الخبراء والمهنيين على النطاق المحلي والدولي، وتعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات والمعرفة بين جميع المشاركين.
وتابعت: يهدف أيضًا إلى تعزيز الاهتمام بالبحوث العلمية المتعلّقة بالصيدلة وعلم السموم وتشجيع الباحثين في هذا المجال.
وذلك إضافة إلى تقديم المنصة اللازمة لعرض الأبحاث والمستجدّات في المجالات العلمية والمهنية ذات العلاقة، وتشجيع التعلّم المستمرّ والتدريب والتطوير المهني لجميع الممارسين الصحيين، وتعزيز التفاعل والتواصل وتشجيع التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك القطاعات العلمية وغير الربحية.
ويستهدف المؤتمرُ جميعَ المهنيين الصحيين من أطباء وصيادلة وأخصائيي مختبر وتمريض، وغيرهم.
وأوضحت "المزروع" أن المؤتمر يتضمّن برنامجًا علميًّا رئيسيًّا بـ26 محاضرة و30 متحدثًا، وثلاث ورش عمل.
كما ينظّم معرض تفاعلي مصاحب على هامش المؤتمر، وكذلك عدد من الأنشطة العلمية والعملية والبحثية التالية: المسابقة العربية لعلم السموم، ومسابقة ملصقات الأبحاث، ومسابقة عرض التجارب الطبية، ومسابقة التوعية الصحية.