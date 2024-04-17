"صحة الشرقية" تعقد المؤتمرَ الدولي الخامس حول "الأدوية والسموم الحديثة"

وصرّحت مديرة مركز السموم بالمنطقة الشرقية "د. مها المزروع"، بأن مؤتمر هذا العام 2024م يسعى لتسليط الضوء على التطورات في تقنيات الكشف عن المخدرات، وأحدث المستجدات في علاج الإدمان والوقاية منه، بالإضافة إلى دور علم السموم الشرعي في تحقيق العدالة، وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في علم الأدوية والسموم".