ابتداء من غد الأحد.. "تعليم عسير" تعتمد مواعيد الدوام الشتوي

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير مواعيد الدوام الشتوي لجميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية التابعة للإدارة، ابتداء من يوم غد الأحد؛ إذ يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة الـ7:15 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى الساعة الـ7:30 صباحًا.
وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة، الدكتور أحمد العمري، أهمية الحضور الصباحي المبكر، وما يترتب عليه من استثمار أمثل للوقت، ومتابعة للدروس، واستفادة قصوى من المعلمين والحصص.. لافتًا إلى أن مشاركة الأسرة للمدرسة، وتكامل العلاقة بينهما، يساعدان المدرسة في القيام بدورها، وتحقيق أهدافها.