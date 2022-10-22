ابتداء من غد الأحد.. "تعليم عسير" تعتمد مواعيد الدوام الشتوي

وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة، الدكتور أحمد العمري، أهمية الحضور الصباحي المبكر، وما يترتب عليه من استثمار أمثل للوقت، ومتابعة للدروس، واستفادة قصوى من المعلمين والحصص.. لافتًا إلى أن مشاركة الأسرة للمدرسة، وتكامل العلاقة بينهما، يساعدان المدرسة في القيام بدورها، وتحقيق أهدافها.