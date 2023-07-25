لمنع أي شكلٍ من أشكال الإساءة أو التعذيب.. "زراعة الشرقية" تقيّم وضع الرفق بالحيوان

يقيّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية وبمشاركة فريق عمل من الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بالوزارة، الوضع الراهن للرفق بالحيوان بالمنطقة الشرقية.
وصرّح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري، بأن فريق العمل والمكون من الزملاء بالإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بالوزارة والزملاء بالثروة الحيوانية بالفرع يقيم الوضع الراهن للرفق بالحيوان بالمنطقة الشرقية، وسيقومون بمشيئة الله تعالى بدراسة ميدانية وجمع المعلومات عبر الزيارات الميدانية لمختلف مناطق المملكة في الجهات المتعاملة مع الحيوانات المتنوعة.
وبيّن المهندس "المطيري" أن الوزارة- ممثلة بفرعها بالمنطقة الشرقية- يسعى إلى تطبيق نظام الرفق بالحيوان وجميع اللوائح المنظمة له، إيمانًا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بدورها في مراقبة أي تجاوز للنظام بمعاملة الحيوانات بأي شكلٍ من أشكال الإساءة أو التعذيب، فقد أتاحت الوزارة خاصية الإبلاغ عن أي حالة إساءة أو تعذيب للحيوان.
وأشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة سبق أن شرعت نظام الرفق بالحيوان، الـذي تنص لائحته التنفيذية على غرامة لا تتجاوز 50 ألـف ريال لكل من يخالف أحكام قانون «نظام» الرفق بالحيوان، ومضاعفة الـغرامة في حال تكرار المخالفة، كما أن الأطباء البيطريين بالفرع أو الجهات التابعة له مؤهلون بمباشرة مثل هذه الحالات ويسعون جاهدين وبالـتعاون مع الجهات المختصة من جمعيات ولجان أهلية وعبر المحاضرات والـندوات وورش العمل في نشر ثقافة الرفق بالحيوان بين أفراد المجتمع المحلي حول أهمية احترام الحيوان وحقوقه وتوفير الغذاء والرعاية للحيوانات الـسائبة أو المتنازل عنها وبشكل خاص الكلاب والقطط وتوفير بيئة عيش مناسبة لها.
من جهة أخرى أفاد مدير إدارة الثروة الحيوانية الدكتور عبدالعظيم أحمد الشيخ بأن الزيارات تضمنت المسلخ المركزي وسوق الماشية بالدمام والوحدة البيطرية بالدمام بالإضافة إلى مجموعة من المنشآت البيطرية من صيدليات وعيادات خاصة، كذلك مقابلة العديد من مربي الماشية والحيوانات الأليفة.
يُذكر أن فريق العمل مكون من الدكتور محمد اليوسف والدكتور ناصر آدم من الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بالوزارة والدكتور علي الحافظ من إدارة الثروة الحيوانية بالفرع.