لمنع أي شكلٍ من أشكال الإساءة أو التعذيب.. "زراعة الشرقية" تقيّم وضع الرفق بالحيوان

وبيّن المهندس "المطيري" أن الوزارة- ممثلة بفرعها بالمنطقة الشرقية- يسعى إلى تطبيق نظام الرفق بالحيوان وجميع اللوائح المنظمة له، إيمانًا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بدورها في مراقبة أي تجاوز للنظام بمعاملة الحيوانات بأي شكلٍ من أشكال الإساءة أو التعذيب، فقد أتاحت الوزارة خاصية الإبلاغ عن أي حالة إساءة أو تعذيب للحيوان.

وأشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة سبق أن شرعت نظام الرفق بالحيوان، الـذي تنص لائحته التنفيذية على غرامة لا تتجاوز 50 ألـف ريال لكل من يخالف أحكام قانون «نظام» الرفق بالحيوان، ومضاعفة الـغرامة في حال تكرار المخالفة، كما أن الأطباء البيطريين بالفرع أو الجهات التابعة له مؤهلون بمباشرة مثل هذه الحالات ويسعون جاهدين وبالـتعاون مع الجهات المختصة من جمعيات ولجان أهلية وعبر المحاضرات والـندوات وورش العمل في نشر ثقافة الرفق بالحيوان بين أفراد المجتمع المحلي حول أهمية احترام الحيوان وحقوقه وتوفير الغذاء والرعاية للحيوانات الـسائبة أو المتنازل عنها وبشكل خاص الكلاب والقطط وتوفير بيئة عيش مناسبة لها.